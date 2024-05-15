تساؤلات تحوم حول علاقتهما هل تم الانفصال.. أصالة تحذف صور زوجها فائق حسن من حسابها على إنستجرام

أثارت الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصري جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعدما قامت بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها، الشاعر العراقي فائق حسن، من حسابها الرسمي على إنستجرام، هذا الخطوة أثارت تساؤلات كثيرة بين متابعيها حول مصير علاقتهما، خاصة وأنها لم تصدر أي تصريح رسمي بخصوص الأمر، بينما لا يزال الثنائي يتابع بعضهما على المنصة الاجتماعية، مما أثار مزيد من الغموض حول وضعهما العاطفي.

أصالة نصري تثير التكهنات بمنشور غامض على وسائل التواصل

بالرغم من النشاط الفني المستمر للفنانة أصالة نصري، إلا أن آخر منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي يثير التساؤلات حول وضعها العاطفي، نشرت أصالة مقطع مصور من أغنيتها “الفرق الكبير” التي أدتها في حفلات بالسعودية، وأرفقته بعبارة “رغم أنا زعلانة منك”، مما يشير إلى وجود مشكلة محتملة.

في الفيديو، تغني أصالة جملة معبرة: “رغم أنا زعلانة منك، لكن أسامح كتير، عمري ما خيبت ظنك، واللي بس تبغاه يصير”، مما يوحي بوجود توتر أو خلاف في علاقتها، هذا التصريح الغامض جعل متابعيها يتساءلون عن الأسباب وراءه، خاصة مع تاريخها العاطفي المضطرب.

أصالة تكشف سر خلع حذائها على المسرح في فيديو مؤثر

في مفاجأة مثيرة لجمهورها، كشفت الفنانة أصالة عن سر خلع حذائها على المسرح خلال إحدى الحفلات، وذلك من خلال فيديو نشرته على حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.