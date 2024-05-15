تجارب عاطفية مليئة بالتحديات.. قصة 3 زيجات في حياة أصالة نصري

تجسدت حياة المطربة السورية الكبيرة أصالة نصري كما لوحة فنية، تختلط فيها ألوان الفرح والحزن بطريقة مدهشة، فقد عاشت تجارب زوجية متنوعة، تراوحت ما بين لحظات السعادة الزاهية وصراعات الانفصال القاسية، وعلى الرغم من تلك التقلبات، بقيت أصالة مثالا للصمود والإصرار، متجاوزة الصعاب ومواصلة طريقها نحو النجاح والتألق، لتصبح مصدر إلهام للكثيرين حول العالم.

أصالة نصري ولادة في بيئة فنية

تميزت مسيرة الفنانة السورية أصالة نصري منذ بداياتها بالفنية، حيث ولدت في بيئة فنية في حي “أبو رمانة” بالعاصمة السورية دمشق في 15 مايو/ أيار 1969، وكانت تجسد الفن في حياتها منذ الصغر، حيث كان والدها فنان مشهور في ذلك الوقت.

وفي مسارها الفني، برزت أصالة منذ سن مبكرة، حيث غنت تترات مسلسلات للأطفال وشاركت في العديد من الإعلانات التجارية، مما ساهم في تطوير صوتها الجميل وجاذبيتها اللافتة، وفي عام 1991، انطلقت أصالة بقوة بطرح أول أغنية لها بعنوان “اسمع صدى صوتك” باللهجة الخليجية، حققت نجاح هائل في الخليج وفتحت أمامها أبواب الشهرة والاعتراف في عالم الغناء.

أصالة نصري وزيجاتها الثلاثة

في إطار مسيرتها الفنية اللامعة، عاشت الفنانة السورية أصالة نصري تجارب عاطفية متنوعة أثرت على حياتها الشخصية والمهنية، بدأت أولى تجاربها العاطفية بزواجها من المنتج أيمن الذهبي، حيث أنجبت منه طفلين، لكن انتهت العلاقة بالانفصال في عام 2005.

ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأما، إلا أن الزواج انتهى أيضا بالانفصال في عام 2020، وفي الوقت الحالي، استقرت أصالة في علاقة زواج مع الشاعر العراقي فائق حسن، وعلى الرغم من الشائعات التي طالتهما مؤخرا بشأن الانفصال، إلا أنهما نفيا تلك الشائعات بشكل قاطع عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.