وجبتك الـ7.. نزل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في ربوع محافظات ومدن العراق

يبحث الكثير من المواطنين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق، حيث أنها قد تأخرت لوقت طويل مما أثار القلق في نفوس الكثير وقد أكدت وزارة الشؤون والعمل ان سبب التأخير يرجع إلى ارتفاع الطلبات المقدمة لكي يقومون بالاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وأكدت الحكومة العراقية أنها تعمل بكل جهد حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة إليها، وستقوم بالإعلان عن اسماء المشمولين خلال فترة قليلة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لم تقم وزارة الشؤون والعمل بالإعلان عن موعد صرف الوجبة الأخيرة حتى الآن ولكن يمكن الاستعلام عن الاسماء في حالة نزولها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع سلسلة من الشروط الواجب توافرها لكي يتم اخذ دعم الرعاية الاجتماعية وقد جاءت هذه الشروط كما يلي:

ضرورة ان يكون الشخص المتقدم لاخذ دعم الرعاية الاجتماعيه يحمل الجنسيه العراقية.

يجب عدم امتلاك أي عقارات أو سجلات تجاريه باسم المتقدم أو امتلاك أموال باهظة.

ألا يتجاوز دخل المتقدم عن الحد المسموح به لكي يتم اخذ دعم الرعاية الاجتماعية.

يجب ان يكون عمر الفرد المتقدم ما بين 18 إلى 60 عام في حالة الذكور.

يشترط في حالة الاناث ان يكون عمر المتقدمة ما بين 16 إلى 55 عام.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لكي يتم الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يمكن اتباع عدد من الخطوات، وقد جاءت خطوات كما في الآتي: