“اعہرفُہ نتہيہجہتہكُہ” نتہائجہ الہسہادسہ الہابتہدائيہ الہدور الہتہمهيہديہ 2ً0ً2ً4ً فُہيہ الہعہراق عہبر نتہائجہنا

تنتظر جميع محافظات العراق الآن ظهور نتيجة الصف السادس للدور الثالث والتي لم يبقى لها سوى ساعات قليلة ويتم الإعلان عنها، فقد أعلنت من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء عملية التصحيح وأيضاً عملية المراجعة والتدقيق، وأشار إلى ذلك موقع نتائجنا الذي خصص لإعلان النتائج العراقية كما وضح أن نسبة النجاح جيدة لذلك العام، لذلك ننتظر تلك الساعات القليلة القادمة الإعلان عن النتيجة عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024

يتم رفع كافة نتائج العراق بمجرد ظهورها على موقع نتائجنا ومنها نتيجة الصف السادس التي بات عدد كبير من الطلاب يترقب ظهورها، ويمكننا التعرف على طبيعة ظهور المتائج عبر موقع النتائ الرسمي من خلال الآتي:

يتم الدخول إلى موقع “نتائجنا” وسوف يعرض الموقع النتيجة لجميع المحافظات العراقية في شكل جدول.

يجب على كل طالب عند الدخول على الرابط تحديد المحافظة بجانب التأكد من كتابة ما تم رفعه.

يتم النقر لتحميل ملف pdf ويستطيع الطالب الاطلاع على النتيجة من خلال اسم الطالب أو رقم جلوسه.

ترفع جميع نتائج العراق بمجرد ظهورها على موقع نتائجنا ومن بينها نتيجة الصف السادس التي ينتظرها الكتير.

موعد إعلان نتيجة السادس العراقي 2023

تجد أن النتائج الدراسية تكون اهتمام لأولياء الأمور وأيضاً للطلاب فالكل ينتظر الاطلاع على درجته ومعرفة مستواه الدراسي، حيث ينتظر الكل فى جميع المحافظات العراقية ظهور إعلان نتيجة الصف السادس للدور الثالث في القسمين العلمي بتخصصيه الأحيائي والتطبيقي والقسم الأدبي، وجاءت تلك الحالة بعد إعلان وزارة التربية العراقية عقب انتهاء عملية التصحيح والتعريض، لذلك فمن المتوقع ظهور النتيجة خلال الساعات القلية القادمة.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نتائجنا

تستطيع الاطلاع على نتيجة الصف السادس من خلال موقع وزارة التربية العراقية باتباع تلك الخطوات: