برقم الجلوس.. نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية

تلاحظ الآن زيادة في البحث والاهتمام من جانب الطلاب وأولياء الأمور بالكشف عن نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني، حيث قدمت وزارة التربية والتعليم بتوفير رابط إلكتروني يتيح لهم التحقق من هذه النتائج بسهولة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصفين قريبا،

حيث تعمل الوزارة على استعداد هذا الإعلان في الأيام القادمة تثير النتائج المدرسية اهتمام كبير بين الطلاب وأولياء الأمور، إذ تعتبر مؤشر هام لتقييم أداء الطلاب وتحديد مستواهم التعليمي، تأتي هذه الفترة بفارق القلق والترقب لدى العديد من الأسر حيث يتطلع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج جهودهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية.

نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024

يمكنك الآن الإطلاع على نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي للترم الثاني عبر اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول إلى بوابة محافظة القاهرة الإلكترونية من خلال الرابط المقدم من هنا. ثانيا قم بإدخال رقم الطالب القومي الخاص بك في الحقل المخصص. ثالثا حدد المرحلة الدراسية التي تنتمي إليها والتي هي المرحلة الإعدادية في هذه الحالة. رابعا اختر الصف الدراسي الخاص ثم حدد الترم الدراسي المراد الاستعلام عنه. خامسا بعد ذلك انقر على زر استعلام للحصول على النتيجة. ستظهر لك النتيجة النهائية والدرجات المحصل عليها لكل مادة بعد الانتهاء من الاستعلام.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادى 2024

وزارة التعليم أوضحت الإجراءات المتبعة لتقييم طلاب الصف الأول الإعدادي حيث يتم تحديد المجموع الكلي للدرجات بواقع 280 درجة للترمين حيث يخصص 140 درجة لكل ترم وتوزع الدرجات بنسب محددة كالتالي:

80% من الدرجات يأتي من الامتحان النهائي.

و10% من درجات الاختبارات الشهرية.

و10% من درجات الحضور والانضباط.

تقسم الدرجات لكل مادة على النحو التالي: