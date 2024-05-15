مبرووك كسبت كيلو ذهب من مسابقة الحلم.. شارك لتربح مع مصطفى الآغا لتكن أنت المليونير

مسابقة الحلم 2024 تعتبر فرصة مثيرة للحصول على جوائز قيمة ورائعة وتحقيق الأحلام، وللمشاركة فيها، يجب اتباع خطوات بسيطة لضمان تسجيلك بنجاح والدخول في السحب على الجوائز المميزة، وهناك العديد من الطرق التي من خلالها يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالمليون دولار أو كيلو ذهب أو من خلال الهدايا التي يتم تقديمها بشكل اسبوعي 5000 دولار عبر المشاركة في تطبيق مسابقة الحلم وإليكم التفاصيل.

الخطوات للتسجيل:

البحث عن الرقم المخصص لبلدك: قم بالبحث عن الرقم المخصص لبلدك للمشاركة في مسابقة الحلم. يمكن العثور على هذا الرقم عبر وسائل الإعلان المتاحة في بلدك. إرسال رسالة نصية: بعد العثور على الرقم، قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “دريم” إلى الرقم المخصص. الانتظار على الرد: بمجرد إرسال الرسالة، انتظر الرد على هاتفك. قد يُطلب منك الرد على سؤال معين لتأكيد المشاركة. تأكيد الاشتراك: عند وصول رسالة التأكيد، فقد أكملت الاشتراك بنجاح في المسابقة.

رقم اشتراك مسابقة الحلم

رقم اشتراك مسابقة الحلم في مصر: 95450 أو 95458

رقم اشتراك مسابقة الحلم في سوريا: 1555

رقم اشتراك مسابقة الحلم في تونس: 85819

رقم اشتراك مسابقة الحلم في الكويت: 4141

رقم اشتراك مسابقة الحلم في الأردن: 98880

مع كيلو ذهب صار منزل الأحلام أقرب! شارك في حلم لغاية 30 مايو وادخل السحب على الذهب الإضافة إلى السحب الشهري وسحب المليون دولار! الفرصة فرصتك!

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شروط الفوز في مسابقة الحلم

يجب أن يكون المشارك مقيمًا في أحد البلدان العربية المؤهلة للمشاركة.

يجب أن يكون عمر المشارك لا يقل عن 18 عامًا.

لن يتم قبول المشاركين الذين يكونون أقاربًا لأي من أعضاء الإدارة أو العاملين في البرنامج.

من خلال الالتزام بالشروط واتباع الخطوات المحددة، يمكن لأي شخص أن يحقق حلمه ويفوز بجوائز قيمة في مسابقة الحلم 2024، وهذه الفرصة ليست مجرد فرصة للفوز بجوائز، بل هي فرصة لتحقيق الأحلام والتطلعات الشخصية، وفتح آفاق جديدة في الحياة، لا تفوت تلك الفرصة الرائعة فقد اشترك من خلال رقمك لتحصل على الكثير من الهدايا.