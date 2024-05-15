باقيلك كام يوم؟.. عدد الإجازات الرسمية خلال شهر يونيو 2024 وموعد عيد الاضحى المبارك!!

ينتظر العديد من المواطنين بفارغ الصبر مواعيد الإجازات الرسمية بالبلاد، حيث يقضون بعض الأوقات المميزة مع الأهل والأصدقاء والاحباب، لذلك سوف نوضح عبر المقال التالي موعد الإجازات المنتظرة لشهر يونيو 2024 كونها تعد من الفرص المميزة للاحتفال بها وتشكل جزء أساسي بحياة الفرد.

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024

يتوقع أن يكون عيد الأضحى المبارك لعام 2024 يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024 وهذا سوف يكون له تأثير كبير على جدول الإجازات في مصر، وعلى الرغم من ذلك سوف يشهد سوق العمل في مصر وجود اجازات رسمية في الحالات التالية:

سوف تكون وقفة عرفات يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى بيوم واحد.

أما بالنسبة لأيام عيد الأضحى فمن المتوقع أن يبدأ العيد يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 وسيستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024.

بذلك سوف يكون مجموع الإجازات المتواصلة لعيد الأضحى 2024 هو 9 أيام، بداية من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 وحتى السبت الموافق 22 يونيو 2024.

أما عن ذكرى ثورة 30 يونيو، فمن المقرر أن تكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 ومن المحتمل أن يتم تحويلها إلى الخميس الموافق 4 يوليو 2024، حتى تكون إجازة رسمية.

العطلات الرسمية في شهر يوليو 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2024 من المتوقع أن يكون يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024.

كما أن ذكرى ثورة 23 يوليو، من المفترض أن تكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 ولكن من المحتمل تأجيلها إلى الخميس، الموافق 25 يوليو 2024 لتصبح بذلك إجازة رسمية.

العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024

وفيما يخص إجازات شهر سبتمبر، فأنها تتلخص في الآتي: