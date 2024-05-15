شوف ايه المطلوب… نتائج الحركة الانتقالية المغرب 2024 عبر موقع وزارة التربية الوطنية

نتائج الحركة الانتقالية المغرب 2024، نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس للعام الدراسي تمثل عملية تنظيمية هامة للمعلمين في المغرب، حيث تهدف إلى توزيع وتنظيم الكوادر التعليمية في مختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد تتبع هذه العملية أهدافا متعددة منها تحسين جودة التعليم وتوفير فرص متساوية للمعلمين، بالإضافة إلى تعزيز فرص التطوير المهني والترقية تتضمن عملية الحركة الانتقالية للمعلمين في المغرب عدة مراحل، حيث يبدأ الأمر بإعلان الوزارة المعنية عادة وزارة التربية والتعليم عن فترة تقديم الطلبات يقدم المعلمون طلبات النقل من مدرسة إلى أخرى أو بين مناصب مختلفة.

نتائج الحركة الانتقالية المغرب 2024

في هذا الوقت يسعى العديد من الأشخاص إلى معرفة نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس لعام 2025/2024، و من المتوقع أن تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب عن نتائج تنقلات أعضاء هيئة التدريس والمناصب الإدارية في وقت لاحق هذا الشهر أو في الأشهر القادمة.

عند الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون بإمكان الراغبين تقديم الاعتراضات خلال فترة معينة وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة، ستعلن الوزارة أسماء المستفيدين وفقا للمنهجية الجديدة وستنشر هذه الأسماء على موقع نتائج الحركة الانتقالية للفترة بين 2024 و2025.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق الشفافية وتوفير فرص متساوية للجميع بالإضافة إلى توفير مساحة لتقديم الاعتراضات والتصحيحات في حال الاحتجاج على النتائج.

موعد إعلان نتائج الحركة الانتقالية المغرب 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية في الفترة من 17 مايو إلى بداية يونيو 2024 ومن المقرر أن تشمل هذه الحركة مجموعة من المعلمين والأساتذة، حيث يبلغ إجمالي عددهم 23642 تشمل الفئات المستهدفة للحركة الوطنية الانتقالية في التعليم المستويات المختلفة حيث يتوزعون على النحو التالي:

للتعليم الابتدائي من المتوقع نقل 10970 أستاذا ومعلما.

فيما يتعلق بالتعليم الثانوي الإعدادي من المقرر نقل 8242 أستاذا ومعلما.

وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي التأهيلي يبلغ عدد الأساتذة المتوقع نقلهم 4430.

تأتي هذه الحركة في إطار جهود الوزارة لتوزيع وتنظيم الكوادر التعليمية في مختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد بهدف تعزيز جودة التعليم وتحسين الأداء التعليمي على جميع المستويات.