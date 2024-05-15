سعر realme gt neo 6 : هاتف قوي ببطارية ضخمة وكاميرا بالغة الدقة

يهتم عدد كبير من المستخدمين للوقوف على سعر realme gt neo 6، الذي تم إصداره مؤخرا من قبل شركة ريملى الصينية، حيث يتميز الجهاز بالعديد من المميزات في شاشة الجهاز، وفي ذاكرته، وفي العديد من الامكانيات التي يتميز بها، كما أن الجهاز سعره مناسب جدا بالنسبة للامكانيات التي يمتاز بها، وبعد ان قامت الشركة بتوضيح الصفات التي يتميز بها الجهاز، ولذلك حرص عدد كبير من المواطنين على اقتناء الجهاز وشرائه.

سعر realme gt neo 6

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر realme gt neo 6، والذي يتمثل في التالي:

من المقرر أن يتم طرح الجهاز في نصف شهر مايو 2024 في الأسواق.

الجهاز يباع بسعر 290 دولار أمريكي.

وهو ما يساوي حوالي 13 الف جنيه مصري.

مواصفات جهاز realme gt neo 6

بعد الحديث عن سعر realme gt neo 6 الذي اصدرته شركة ريملي الصينية والتي قامت بتوضيح مواصفاته على موقعها الخاص، ومن أهم الصفات التي يتميز بها الجهاز ما يلي:

شاشة الجهاز

تتميز شاشة الجهاز بأنها من طراز LTPO OLED، كما يبلغ قياسها حوالي 6.78 بوصة، ودقتها تصل إلى 2780 بيكسل.

الشاشة من النوع الذي يدعم معدل تحديث سهل وهو حوالي 120 هرتز.

لوحة الشاشة مصنوعة من مادة الآنارة s1.

كاميرا الجهاز