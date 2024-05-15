سجل الآن في منصة اوبن ايمس لاستخراج نتائج الطلاب بالأردن 2024

الامتحانات فترة مهمة في حياة كل طالب، ولذلك تهتم وزارة التربية والتعليم الاردنية بتوفير منصة اوبن ايمس لتسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور الوصول الي نتائج الامتحانات وهم في منازلهم للاطمئنان وتشجيعهم علي مواصلة الدراسة بحماس أكبر حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن بدأ رفع درجات الأعمال السنوية عبر منصة اوبن ايمس وفي مقالنا اليوم نستعرض لكم كافة التفاصيل عن المنصة وكيفية تسجل الدخول إليها، كما سنذكر كذلك أهم خدمات منصة اوبن ايمس .

خطوات التسجيل في منصة اوبن ايمس

معرفة نتائج الامتحانات مهم للاستمرار في الدراسة ولذلك هناك عدة خطوات بسيطة وسهلة للدخول إلي الموقع من خلال متابعة ما يلي :

الذهاب إلي الموقع الالكتروني الخاص بمنصة اوبن ايمس من هنا.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

ثم انقر علي ” تسجيل الدخول.

قم بتحديد اللغة التي تفضلها.

ثم اذهب الي القائمة الرئيسية واضغط علي ” نتائج الطلاب “.

حدد الفصل الدراسي والعام الأكاديمي .

ثم اضغط علي ” نتائج الطلاب “.

وأخيراً يظهر لك قائمة بها نتيجة الطالب في جميه المواد الدراسية.

خدمات منصة اوبن ايمس

تقدم منصة اوبن ايمس عدة خدمات أخري بجانب النتائج الدراسية لتسهيل الحياة الدراسية علي الطلاب وعلي أولياء الأمور أيضاً كالتالي :