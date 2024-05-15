توقع للفوز فورى بـ100 ألف دولار.. خطوات الاشتراك في مسابقة تركي آل الشيخ نزال الأبطال “RingofFire”

أعلن قبل أيام عن مسابقة تركي ال الشيخ نزال الابطال حلبة النار لتوقع الفائز في النزال والمقرر إقامته في 18 مايو 2024، وكشف عن الجوائز الضخمة التي ستكون متاحة للفائزين، مع بارزها جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار لمن يتنبأ بالفائز في في حلبة النار، حيث يتطلع الكثيرون للمشاركة في هذه المسابقة من أجل الفوز بجوائز قيمة.

خطوات الاشتراك في مسابقة تركي آل الشيخ

للمشاركة في مسابقة تركي ال الشيخ نزال الأبطال (حلبة النار)، يرجى اتباع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية يجب الدخول على موقع ringoffire لتوقع الفائز الرسمي الذي أعلنه تركي آل الشيخ.

قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للمشاركة.

اختر اسم الملاكم الذي تتوقع انتصاره.

ابدأ بتحديد الجولة التي تتوقع أن ينتهي فيها النزال.

قم بكتابة بياناتك الشخصية المطلوبة.

ضع علامة صح على الخانة إذا كنت توافق على الشروط والأحكام.

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حجز تذاكر مسابقة تركي آل الشيخ

يمكنكم حضور مسابقة تركي ال الشيخ نزال حلبة النار التاريخي بين بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري والملاكم الموهوب أولكسندر أوسيك من خلال منصة (وي بوك) يوم السبت 18 مايو 2024، تبدأ تذاكر الحضور بسعر سبعين ريال سعودي ويجب عليكم الالتزام بالشروط والأحكام المحددة لتلك التذاكر.

موعد مسابقة تركي آل الشيخ

ذكر أنه كان من المقرر أن تعقد مسابقة تركي ال الشيخ نزال الأبطال حلبة النار يوم 17 فبراير الماضي، ولكن تم تأجيل الحدث إلى يوم 18 مايو بسبب إصابة اللاعب تايسون بجروح خطيرة فوق عينه اليمنى خلال التدريبات التي تسبق النزال، حيث تلقى اللاعب العلاج اللازم في الرياض، وتعتبر هذه المواجهة واحدة من أهم المباريات المنتظرة من قبل الملايين حول العالم.

جوائز مسابقة تركي آل شيخ

أعلن المسؤول عن خمس مكافآت تمنح للفائزين في توقع الفائز في مسابقة تركي ال الشيخ مباراة نزال الأبطال حلبة النار تتضمن هذه المكافآت ما يلي: