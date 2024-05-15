حياتك هتتغير بالمليون.. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الأغا جميع الدول

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، برنامج مميز يقدم فرصة للمشتركين للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك جائزة المليون دولار وهي واحدة من أبرز الجوائز المقدمة في البرامج التلفزيونية، يعتبر هذا البرنامج من بين أقدم وأشهر برامج المسابقات ويبث على قنوات MBC بتقديم المذيع مصطفى الأغا،

تعتبر مسابقة الحلم فرصة للمشتركين للفوز بجوائز نقدية مختلفة ويشترط المشاركة فيها عبر الاشتراك في البرنامج، يتم توفير أرقام الاشتراك لهذه المسابقة عبر موقع البديل حيث يتمكن المهتمين بالمشاركة في البرنامج من الحصول على تلك الأرقام.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز وأقدم المسابقات التي تُقدم على شاشات قنوات MBC ، حيث يقدمها المذيع الشهير مصطفى الأغا تتضمن الجوائز المالية في المسابقة مجموعة متنوعة من المبالغ النقدية تبدأ من ربع مليون دولار وتصل إلى أعلى جائزة تبلغ مليون دولار، لمن يهمه الفوز بالجوائز المتنوعة التي تقدمها المسابقة يتعين عليه معرفة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا في بلده

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

للإشتراك في المسابقة عليكم إرسال كلمة حلم أو dream للمشاركة في السحب على الجائزة تشمل أرقام الاشتراك في بعض الدول كالتالي:

في مصر يمكن الاشتراك عبر كافة شبكات الاتصال من خلال الأرقام 95458 أو 95450.

في المملكة العربية السعودية يمكن الاشتراك من خلال شبكة زين بالرقم 755505 ومن خلال شبكة STC بالرقم 858888 ومن خلال شبكة موبايلي بالرقم 650444 ومن خلال شريحة فيرجن بالرقم 300300 ومن خلال شريحة ليبارا بالرقم 313131.

في الإمارات يمكن الاشتراك من خلال شبكة اتصالات بالرقم 5544 ومن خلال شبكة du بالرقم 3636

في الكويت يمكن الاشتراك من خلال شبكة 4141 GSM.

في العراق يمكن الاشتراك من خلال شبكة آسيا كول بالرقم 2266 ومن خلال شبكة كورك بالرقم 2180 ومن خلال شبكة زين بالرقم 2770.

وهكذا للعديد من الدول الأخرى، بتوفير أرقام الاشتراك عبر شبكات الاتصال المختلفة.