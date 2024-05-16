بالدرجات كل المواد.. نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول pdf في المدارس التابعة لوزارة التربية

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الابتدائي العراق، حيث تتميز هذه المرحلة بأن لها أهمية كبيرة بين المراحل الدراسية المختلفة لأنها تؤهل الطلاب لكي يقوموا بالبدء في مرحلة دراسية جديدة، كما تحدث الوزارة على إتمام الاختبارات في جو يسوده الهدوء والبعد تماما عن القلق والتوتر.

نتائج السادس الابتدائي العراق

تعمل وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي العراق بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة النهائية وتسير عمليات التصحيح وفق أحدث المعايير التي حددتها الوزارة، وأعلنت الوزارة أنها ستقوم بالإعلان عن النتائج على موقع نتائجنا الالكتروني، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات ومن ثم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

تعمل وزارة التعليم في العراق على توفير رابط نتائج السادس الابتدائي العراق لكي يتم مساعدة الطلاب على نتائجهم بسهولة ويسر من خلال عدة خطوات وتمثلت الخطوات فيما يلي:

الذهاب مباشره الى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

الضغط بعد ذلك على تبويب الاستعلام عن النتائج.

النقر بعد ذلك على نتائج السادس الابتدائي من القائمة.

اختيار المحافظة التي يتبعها الطالب.

ادخال جميع البيانات بصورة صحيحة مثل اسم الطالب ورقم الامتحان.

مراجعة جميع البيانات المدرجة.

النقر بعد ذلك على تبويب البحث.

يمكن الاطلاع على نتيجة الطلاب أو تنزيلها على الجهاز.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024 عبر منصة نتائجنا

يمكن ان يقوم الطلاب في العراق بالاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال منصة نتائجنا عبر اتباع عدة خطوات وقد جاءت الخطوات على النحو الآتي: