وقوع غندوز في الفخ… مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160 على ATV التركية اليوم ومترجمة على قصة عشق

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160، يحظى مسلسل المؤسس عثمان بشعبية كبيرة بين محبي المسلسلات التركية، حيث يعد واحدا من المسلسلات الأكثر بحثا واهتماما من جانب عدد كبير من المتابعين، يتم عرضه في تركيا بشكل أساسي كل يوم أربعاء من كل أسبوع ويتم ترجمته أيضًا للعديد من اللغات، وبثه على عدة قنوات فضائية مما يتيح للمشاهدين حول العالم فرصة متابعة أحداثه وتفاصيله،

يشهد المسلسل إقبالا كبيرا عبر منصات البث المباشر على الإنترنت، حيث يتابعه الجمهور عبر مواقع الفيديو والبث المباشر بالإضافة إلى توفره على عدد كبير من المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمة البث المجاني للمسلسلات هذا يسهل على الجمهور متابعة أحداث المسلسل في أي وقت ومن أي مكان يرغبون فيه.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160

بعد أن قام عدد كبير من المشاهدين بالبحث عن مواعيد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160 باللغة العربية، تم الإعلان عن جدول العرض الخاص بها من المقرر أن يتم عرض المسلسل على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا.

بالنسبة للمشاهدين العرب، سيتم عرض الحلقة المترجمة على موقع قصة عشق بتوقيت منتصف الليل، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية الأخرى تم تحديد يوم الخميس 16 مايو الحالي لعرض الحلقة المترجمة على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يعرض المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة والقاهرة وذلك عبر مجموعة من القنوات والترددات التي تتوفر على الأقمار الصناعية يأتي جدول العرض كالتالي:

القمر الصناعي ترك سات

التردد: 11628

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: اتش دي

معدل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 3/4

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تلك هي الترددات والمعلومات الخاصة بعرض مسلسل قيامة عثمان مما يتيح للمشاهدين في المنطقة العربية متابعة الحلقات بسهولة ووضوح عبر الأقمار الصناعية.