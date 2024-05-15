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بادر بالتسجيل الآن من البيت.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وأهم شروط التسجيل
خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024، تعتبر مبادرة “سكنات عدل 3” مبادرة رئيسية تستهدف توفير الإسكان للمواطنين في الجزائر، من خلال تسهيل الوصول إلى سكن بأسعار معقولة ومناسبة، تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تحسين البيئة السكنية وتوفير ظروف معيشة أفضل للمواطنين، تعلن وزارة السكن والعمران في الجزائر عن اقتراب موعد فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة من برنامج “سكنات عدل 3”.
خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024
إليكم خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024:
- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة عدل.
- تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.
- ملء استمارة التقديم بعد تسجيل الدخول، مع التأكيد على إدخال رقم البطاقة البيومترية للتحقق من عدم استفادتك من البرامج السابقة لعدل.
- طباعة الإيصال بعد إتمام التسجيل، حيث ستحتاج إلى تقديمه لاحقًا مع الوثائق الأخرى المطلوبة.
شروط التقديم في سكنات عدل 3
وضعت “وزارة السكن” الجزائرية معايير وضوابط محددة للراغبين في التسجيل في سكنات عدل 3 والحصول على وحدات سكنية، وذلك لتحديد الأشخاص المستحقين للسكن في هذا المشروع الحكومي، تشمل الشروط الأساسية ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم من جنسية جزائرية، حيث لا يُسمح لغير الجزائريين بالتقديم.
- كما ينبغي أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في الجزائر.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا.
- كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري الإجمالي للمتقدم عن 118,000 دينار جزائري.
- يتعين على المتقدم دفع 25% من قيمة الوحدة السكنية كدفعة أولية.
- كما يجب على المتقدم الالتزام بسداد الأقساط الشهرية على مدى 25 عامًا.
- في حالة التخلف عن سداد ستة أقساط متتالية، يتم فسخ العقد تلقائيًا.