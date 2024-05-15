بادر بالتسجيل الآن من البيت.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وأهم شروط التسجيل

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024، تعتبر مبادرة “سكنات عدل 3” مبادرة رئيسية تستهدف توفير الإسكان للمواطنين في الجزائر، من خلال تسهيل الوصول إلى سكن بأسعار معقولة ومناسبة، تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تحسين البيئة السكنية وتوفير ظروف معيشة أفضل للمواطنين، تعلن وزارة السكن والعمران في الجزائر عن اقتراب موعد فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة من برنامج “سكنات عدل 3”.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

إليكم خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة عدل.

تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

ملء استمارة التقديم بعد تسجيل الدخول، مع التأكيد على إدخال رقم البطاقة البيومترية للتحقق من عدم استفادتك من البرامج السابقة لعدل.

طباعة الإيصال بعد إتمام التسجيل، حيث ستحتاج إلى تقديمه لاحقًا مع الوثائق الأخرى المطلوبة.

شروط التقديم في سكنات عدل 3

وضعت “وزارة السكن” الجزائرية معايير وضوابط محددة للراغبين في التسجيل في سكنات عدل 3 والحصول على وحدات سكنية، وذلك لتحديد الأشخاص المستحقين للسكن في هذا المشروع الحكومي، تشمل الشروط الأساسية ما يلي: