تحديث جديد لـ تردد قناة طيور الجنة علي نايل سات ليستمتع طفلك.. ضحك ولعب ليل ونهار

تردد قناة طيور الجنة، من اكثر الترددات التي يتم البحث عنها من قبل الآباء والأمهات حيث تعد القناة من أفضل وأبرز القنوات التي تقوم ببث اغاني واناشيد محبوبة لدى الأطفال لذلك دائما ما تحرص ادارة القناة على تجديد التردد لكي يقوم المتابعين بمشاهده ممتعة وجودة عالية فى الصوت والصورة، ولمزيد من التفاصيل الخاصة بتردد قناة طيور الجنة الجديد تابعوا معنا هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2024

تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي يعشقها الكبار والصغار يمكن تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، ويمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع ما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11399

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: راسي.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة على العرب سات

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع عدة خطوات وقد جاءت الخطوات كما يلي:

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 11623.

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: راسي.

خطوات ضبط قناه طيور الجنه

لكي يتم ضبط تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية المختلفة واستقبالها على التلفاز يمكن اتباع ما يلي: