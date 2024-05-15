تحديث جديد لـ تردد قناة طيور الجنة علي نايل سات ليستمتع طفلك.. ضحك ولعب ليل ونهار
تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة طيور الجنة، من اكثر الترددات التي يتم البحث عنها من قبل الآباء والأمهات حيث تعد القناة من أفضل وأبرز القنوات التي تقوم ببث اغاني واناشيد محبوبة لدى الأطفال لذلك دائما ما تحرص ادارة القناة على تجديد التردد لكي يقوم المتابعين بمشاهده ممتعة وجودة عالية فى الصوت والصورة، ولمزيد من التفاصيل الخاصة بتردد قناة طيور الجنة الجديد تابعوا معنا هذا المقال.
تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2024
تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي يعشقها الكبار والصغار يمكن تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، ويمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع ما يلي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11399
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الاستقطاب: راسي.
تردد قناة طيور الجنة الجديدة على العرب سات
يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع عدة خطوات وقد جاءت الخطوات كما يلي:
- القمر الصناعي: العرب سات
- التردد: 11623.
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الاستقطاب: راسي.
خطوات ضبط قناه طيور الجنه
لكي يتم ضبط تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية المختلفة واستقبالها على التلفاز يمكن اتباع ما يلي:
- الضغط بعد ذلك على زر القائمة من الريموت كنترول.
- اختيار بعد ذلك زر الإعدادات.
- النقر في هذه الحالة على زر التثبيت اليدوي.
- ادخال جميع البيانات الخاصه بالقناة مثل التردد ومعدل الترميز و معدل تصحيح الخطأ وأيضا الاستقطاب.
- الانتظار في هذه الحالة حتى يتم الانتهاء من عملية البحث وتنزيل القناة.
- الضغط بعد ذلك على تبويب الحفظ.