ارتفاع مفاجئ في… سعر الذهب في السعودية اليوم

تباينت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، حيث شهدت ارتفاع طفيف في قيمتها، حيث زاد سعر الغرام بحوالي 2 ريال سعودي عبر كافة الأعيرة، في الوقت ذاته، استقرت أسعار الذهب عالميا خلال جلسة التداول اليوم، مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم المقررة إصدارها في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تقدم إشارات حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل، وسوف يظل الذهب محط اهتمام المستثمرين كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.

سعر الذهب في السعودية اليوم

في تقرير أخير، لاحظنا استقرار سعر الذهب في السعودية في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأوقية، وقد جرى تداوله في نطاق ضيق يبلغ ستة دولارات، بعد أن ارتفع بنسبة 1% أمس الثلاثاء، في السياق ذاته، ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 2362.80 دولار للأوقية، وتعتبر هذه الأرقام مؤشرات على الاستقرار النسبي في سوق الذهب، حيث يظل التداول في نطاق ضيق بين البيع والشراء.

جرام الذهب عيار 18: 212.35 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 21: 247.77 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 22: 259.53 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 24: 283.13 ريال سعودي.

توقع ارتفاع سعر الذهب في السعودية

من المتوقع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم، حيث يتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في أبريل/ نيسان بنسبة 0.3% على أساس شهري، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق الذي سجل 0.4%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، فإن هذه البيانات قد تلقي بظلالها على أسعار الذهب.

كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، أشار إلى أن الذهب يعتمد حاليا على البيانات الاقتصادية. وأضاف أنه في حال بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض قليلا، فسيكون ذلك إيجابي للذهب، حيث يكون في وضع ممتاز للاستفادة من التحركات السائدة في السوق.