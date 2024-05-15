اعرف نتيجتك.. خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالعراق وجدول الاختبارات

يسعى كل من أولياء الأمور والطلاب إلى الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2024 بالعراق فور إعلانها بعد انتهاء الاختبارات المقررة في الشهر القادم، وقد أكدت وزارة التربية توفير النتائج بشكل إلكتروني لتيسير الوصول إليها عبر الإنترنت، بهدف تسهيل العملية على الطلاب، وتم توضيح الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتائج، مشيرين إلى الجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة.

جدول اختبارات الصف السادس الاعدادي في العراق 2024

طلاب الصف السادس الإعدادي يجهزون أنفسهم في هذه الأيام لمواجهة اختبارات الدور الأول، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميًا جدول امتحاناتهم، ويظهر هذا الجدول أن الاختبارات ستبدأ يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالعراق

اليك خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالعراق:

يبدأ الأمر بالانتقال إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية.

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بالإضافة إلى رمز التحقق.

يجب تحديد المرحلة التعليمية المطلوبة.

يتم اختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب.

يتم إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة.

يتم النقر على زر البحث.

تظهر جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج بمجرد الانتهاء منها من قبل اللجان المختصة.

نتائج السادس الاعدادي عبر موقع نتائجنا الإلكتروني

بعد معرفة طريقة الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والتعرف على جدول الامتحانات، يجب الإشارة إلى أن الوزارة قد وفرت موقع “نتائجنا” الإلكتروني، يوفر هذا الموقع للطلاب والطالبات خدمة الاستعلام عن النتائج فور ظهورها، بالإضافة إلى توفير جدول الامتحانات في هذه المرحلة الدراسية، والتي تُعتبر من أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب.