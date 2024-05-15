عرض اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 المحافظات بأكملها

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن إطلاق العديد من المنح المالية التي تشمل عدد كبير من المواطنين في دولة العراق، من أبرزها برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث إن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير دعم مالي يتم الحصول عليه من وقت إلى أخر، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يقوم بإطلاق الكشوفات في هيئة وجبات يمكن الإطلاع عليها، كما أنه يمكن الإستعلام عن هذه الكشوفات وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بمحافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي.

القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية للمنصة.

ليتم اختيار الوجبة والدفعة الخاصة بالمتقدم.

إدخال كافة المعلومات المعنية بطلب استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

ما هي شروط الحصول الرعاية الاجتماعية؟

وجاءت أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، والحصول على الدعم المقدم داخل كافة المحافظات، وفقًا للأتي:-