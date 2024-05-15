واتساب يُطلق ميزة جديدة لتأمين حسابك.. فعلها في WhatsApp دلوقتي قبل أي حد

في ظل استمرار انتشار عمليات النصب والإحتيال، التي زادت في الفترة الأخيرة، قام تطبيق واتساب مؤخرًا بالإعلان عن ميزة جديدة لفحص خصوصية المستخدم، مما تُحافظ هذه الميزة على كافة الإعدادات التي تهم المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدم، ويمكن الإتصال بك من خلالها، فضلاً عن إمكانية رؤية المعلومات الشخصية، وغير ذلك من الإضافات الجديدة التي قد ترغب في الإطلاع عليها ومراقبتها طوال الوقت.

خاصية تأمين حسابك في واتساب

ووفقًا لموقع ” slashgear” التكنولوجي، فإن هذه الميزة توفر أساليب حماية الملف الشخصي وتأمين الخصوصية للمستخدم، بالإضافة إلى تأمين الحساب الخاص بك، عبر فحص الخصوصية بتجميع الإعدادات الخاصة بهذه الخصوصية في مكان واحد، والتوجه إلى مراجعة هذه الخيارات وأخذ الإجراءات الخاصة بالتعديلات وفقًا للحاجة، على أن يُراعي بأن هذه الميزة أخذت شهرة كبيرة وضجة غير متوقعة في الفترة الأخيرة، للحد من عمليات الإختراق التي تكون من قبل المحتالين.

إجراءت الحفاظ على خصوصية واتساب

هناك بعض الخطوات، لكي يتم تفعيل ميزة الحفاظ على تأمين حسابك بالواتساب، وفقًا لما يلي:-