سلمى أبو ضيف تعلن عن خطوبتها في منشور مفاجئ

الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف تثير الجدل وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن خبر خطوبتها، نشرت صور مع خطيبها في إحدى الشوارع المليئة بالأشجار، حيث بدت عليها علامات السعادة الواضحة.

سلمى أبو ضيف تشارك لحظات سعادتها على إنستغرام

باستخدام حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، قررت سلمى أبو ضيف مشاركة لحظات خطوبتها مع متابعيها، نشرت صور لها برفقة خطيبها، حيث بدت وهي تتألق بخاتم الخطوبة، وأعربت عن سعادتها في تعليق تحت الصورة، ورافقته بأغنية “زغروطة حلوة”.

إسم خطيب سلمى أبو ضيف

الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف لم تكتف بمشاركة صورها مع خطيبها عبر “إنستغرام”، بل قدمت تفاصيل إضافية عن اللحظات السعيدة التي عاشتها، وأكدت سلمى أن اسم خطيبها هو إدريس عبدالعزيز، حيث شاركا معا في فيديو يظهر لحظة تقديمه لها الخاتم، وأعرب إدريس عن سعادته بانضمامها إلى حياته، ورحب بها بكلمات دافئة قائلا: “مرحبا بك في عائلتي”، فيما ردت سلمى عليه بكلمة “زوجي”.

وفيما يتعلق بإطلالتهما، ظهرت سلمى بفستان أبيض مع جاكيت بني مصمم بأناقة ونقوش بسيطة، واختارت تسريحة شعر محكمة مع مكياج ناعم، أما خطيبها، فقد ظهر بجاكيت أسود وبنطلون جينز وتيشيرت أبيض.

سلمى أبو ضيف كانت قد ألمحت في وقت سابق إلى مواصفات الفتى الذي تحلم به، حيث أكدت على أهمية الكرم والسخاء في شريك حياتها المستقبلي، كما أشارت إلى تفضيلها للرجل المتفهم والمتحفز والذي يتمتع بالطموح، معتبرة هذه الصفات أساسية في بناء علاقة ناجحة.