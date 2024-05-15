LINK رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول عبر وزارة التربية العراقية نتائجنا

نوفر إليكم الآن ولكل الباحثين خطوات استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط العراقي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تعد نتائج الصف الثالث المتوسط من النتائج المهمة التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر في جميع محافظات العراق، ولمعرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط العراقي، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية عبر الرابط epedu.gov.iq.

النقر على خبر إعلان النتيجة في الصفحة الرئيسية حيث أنه في في الصفحة الرئيسية، ستجد خبر إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط. انقر عليه للوصول إلى صفحة النتائج.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب بعد الدخول إلى صفحة النتائج، قم باختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة المتاحة.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بك أدخل الرقم الامتحاني للطالب في الحقل المخصص لذلك.

تسجيل اسم الطالب رباعي (إن وجد) في حالة طلب الموقع، أدخل اسم الطالب بشكل رباعي.

عرض النتيجة انقر على زر “عرض النتيجة” للحصول على نتيجتك.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق

نتائج الصف الثالث المتوسط تعد من أهم النتائج التعليمية في العراق لعام 2024 حيث يتطلع كل طالب إلى تحقيق أعلى الدرجات في هذه المرحلة الحاسمة، وقد تابعت وزارة التربية والتعليم العراقية سير الامتحانات في جميع المحافظات العراقية وبهذا نكون قد استعرضنا بشكل شامل خطوات استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط العراقي لعام 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية (epedu.gov.iq)، إن الحصول على النتائج بطريقة سهلة وسريعة يعكس التزام وزارة التربية بتقديم خدمات متقدمة تسهل على الطلاب وأولياء الأمور متابعة النتائج التعليمية بأقل جهد ممكن.