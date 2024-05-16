“بزيادة 1000 دينار” بعد التعديل جدول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر وطريقة الاستعلام عنها 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية عن وجود زيادة في قيمة رواتب المواطنين المتقاعدين، وذلك لأن الحكومة تهتم بشكل كبير في هذه الفئة المجتمعية، حيث تسعى دوماً إلى تحسين أوضاعها المعيشية وتأمين استقرارها المالي والاجتماعي، ولا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وسوء الظروف الاقتصادية التي شهدتها أغلب دول العالم، وبعد أن سمع المواطنون هذا الإعلان تزايدت التساؤلات والاستفسارات حول جدول زيادة رواتب المتقاعدين الجزائريين، وهذا ما سنتحدث عنه بشكل مفصل في مقالنا لهذا اليوم.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

قامت حكومة الجزائر بتوفير زيادة في معاشات التقاعد بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين المتقاعدين ولأجل أن يتمكنوا من تأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم في ظل غلاء الأسعار، وتزايدت معدلات البحث مؤخرًا عن جدول زيادة معاشات التقاعد في الجزائر، وسوف نذكر لكم قيمة هذه الزيادة في السطور الآتية:

في البداية الذين يتقاضون رواتب أقل من 20 ألف دينار تم زيادتهم 1000 دينار جزائري.

أما بالنسبة للمتقاعدين الذين كانت قيمة رواتبهم قبل الزيادة أكثر من 20 ألف دينار جزائري، فقد تمت زيادة رواتبهم بقيمة 800 دينار.

وشملت الزيادة أيضًا الأشخاص الذين يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 80 ألف دينار جزائري، حيث حددت الحكومة زيادة في رواتبهم بنسبة 3%.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر