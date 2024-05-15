أخبار
“300 دينار في لحظة” تسجيل منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية www.social.gov.tn + الشروط اللازمة
إن من أهم المنح التي يمكن التسجيل فيها هي منحة 300 دينار التي تقدمها حكومة تونس للمتعثرين والعاطلين عن العمل، ولهذا السبب بالتحديد يبحث المواطنين في دولة عن آلية تسجيل منحة 300 دينار تونس 2024، وما هي الشروط اللازمة للتقديم في المنحة، وسوف نتطرق في الفقرات القادمة لذكر جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المنحة.
تسجيل منحة 300 دينار تونس 2024
يمكن تسجيل منحة 300 دينار تونسي والاستفادة بالدعم المادي المقدم من الحكومة التونسية، فقط إذا كنت من ضمن الأشخاص الذين تشملهم الشروط التالية:
- يجب ألا يقل عمر طالب الحصول على المنحة عن خمسة وعشرين عام.
- كما يجب أن يكون الشخص ضمن الأشخاص محدودي الدخل.
- الإقامة في جمهورية تونس وعدم المغادرة إلا لظروف علاج، والحصول على الجنسية التونسية.
- عدم القدرة على دفع رسوم الأبناء في الدراسة.
- عدم امتلاك سجلات تجارية أو وجود مصادر دخل ثابتة أخرى.
خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون
يعتبر التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 من أسهل أنواع الخدمات التي يمكن للمواطن الحصول عليها، ويكون التسجيل من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات، تتمثل في التالي:
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لـ وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
- اختيار خدمات منحة 300 دينار تونسي.
- من ثم كتابة بيانات تسجيل الدخول وهي الاسم وكلمة الحماية بالإضافة إلى البيانات المطلوبة الأخرى.
- التأكد من البيانات المدخلة، من ثم كتابة حالة مقدم الطلب الوظيفية، بالإضافة إلى رقم الهاتف، ورقم التعريف الشخصي.
- النقر على إرسال وتسجيل الطلب بعد مراجعة جميع البيانات المدخلة والتأكد منها مرة أخرى.
- سوف يقوم النظام بمراجعة البيانات وإرسال رقم الطلب على رقم الهاتف المسجل، لكي يستطيع المواطن متابعة حالة الطلب في أي وقت شاء.