الحلم أصبح حقيقة.. رابط التسجيل والحصول على سكنات عدل 3 في الجزائر… فرصة كبيرة لا تعوض

تم تواجد بعض المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى استقرار الحال السكني في الجزائر، وهي مبادرة سكنات عدل 3، التي تعد مبادرة حيوية لتوفير الإسكان المناسب لجميع فئات المجتمع، من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على سكن ملائم بأسعار مناسبة، مما يسهم في خلق بيئة سكنية آمنة ومستدامة في ظل الظروف المعيشية الراهنة، وأعلنت وزارة السكن والعمران رسميا عن قرب فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من هذا البرنامج، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير فرص سكنية عادلة للمواطنين.

الشروط المطلوبة للتقديم

ينبغي على المتقدم للوحدات السكنية أن يكون مناسب لاستقبال السكن. يجب عليه توفير الاوراق لكي يتم التحقق من دقة المعلومات المقدمة. كما ينبغي عدم امتلاكه أي أرض يمكن البناء عليها. يجب على المتقدم أيضا أن يوفر حسابًا مصرفي نشط لتسهيل عمليات الدفع والتحصيل. يجب عليه التزامه بالتعهد بعدم بيع العقار المراد الحصول عليه في المستقبل. يجب أن يكون عمر المتقدم على الأقل 20 عاما، ويجب أن يكون لديه الجنسية الجزائرية ويتواجد بانتظام في الجزائر.

خطوات التقديم

بموجب المعلومات الصادرة عن وزارة السكن والعمران الجزائرية، نقدم لكم الخطوات التفصيلية لتقديم طلبات الحصول على سكنات عدل 3، وفقاً للتعليمات الرسمية المحددة: