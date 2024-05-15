“الحلقة 160” المؤسس عثمان.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات والعرب سات وطريقة ضبط القناة على جهازك

يتساءل الكثيرون عن تردد قناة الفجر الجزائرية التي تعرض مسلسل عثمان، وهو من بين أبرز المسلسلات التركية التي لاقت إعجاب الجماهير، فالعديد من القنوات العربية تتميز بعرض المسلسلات التركية والهندية، ومن بينها قيامة عثمان الذي نجح في جذب جمهور كبير ابتداءً من الحلقة الأولى، لذا، يسعى الجميع إلى معرفة تردد القنوات الناقلة لهذا المسلسل، ومن بين هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية، من خلال موقع البديل، نقدم لكم تردد قناة الفجر وكيفية الاستقبال.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

إليكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2024:

على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كما يمكن تنزيلها وضبطها عن طريق القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 12130

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية على جهازك

بعد معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية، يمكنك ضبطها على جهازك عبر اتباع الخطوات التالية: