عاجل!! الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في جميع المحافظات من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة، حيث سيتم رفعها على الفور عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ليكون الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس في كل محافظة، ثم يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل محافظة، وكذا الموقع الرسمي والبوابة الاليكترونية للمحافظة وكذا لمديرية التربية والتعليم التابع لها.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الأساسي. اختر خيار “نتيجة الشهادة الإعدادية” من القائمة. أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة. اضغط على زر “استعلام” أو “بحث”. ستظهر النتيجة على الشاشة.

الشهادة الإعدادية تنطلق غدا بمحافظة القاهرة

بالنسبة لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة القاهرة، فقد تم تحديد مواعيد الامتحانات على مدار أسبوع، حيث تجرى الامتحانات في الأيام التالية:

– انطلاق الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو: أداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

– يوم السبت الموافق 18 مايو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

– الأحد 19 مايو: امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات.

– الاثنين 20 مايو: امتحان مادة العلوم.

– الثلاثاء 21 مايو: امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

– الأربعاء 22 مايو: امتحان مادة الهندسة.

بمجرد انتهاء الامتحانات واعتماد النتائج، يتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في جميع المدارس وعلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في المحافظة، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عن طريق البحث بالاسم أو رقم الجلوس في كشوف الدرجات المتاحة في كل مدرسة.

عند الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة المعنية، يتم توفير خيار للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية، يُطلب من الطالب أو ولي الأمر إدخال بعض المعلومات الشخصية، مثل رقم الجلوس واسم الطالب، لاستعراض النتيجة الخاصة به.

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