أجمد شفرات جاتا “فايس سيتي + سان اندرياس” بتحديث جديد .. كلمات غش تجلب لك المال والسلاح بغمضة عين GTA

يبحث الكثير من محبي ألعاب الفيديو عن شفرات جاتا، حيث تعطي هذه الشفرات إثارة وتشويق لللاعبين أثناء اللعب، ويحتاج اللاعب لهذه الأكواد لمساعدته في الحصول على الأسلحة والذخيرة، وعلى الرغم من إصدار هذه اللعبة منذ سنوات عديدة إلا أنها لا تزال الأفضل بين ألعاب الفيديو، ولهذا وجدنا الكثير يبحثون عن شفرات لعبة جاتا المجانية، وهذا ما سنقوم بعرضه لكم خلال سطور هذا المقال.

شفرات لعبة جاتا

تستطيع الحصول على شفرات جاتا عن طريق ادخال الأكواد التالية، وبعدها سيصبح بإمكانك الحصول على الأسلحة والذخيرة التي ستساعدك في الفوز في اللعبة، هذه الأكواد هي:

أسلحة الفئة الأولى: LXGIWYL.

أسلحة الفئة الثانية: KJKSZPJ.

أسلحة الفئة الثالثة: UZUMYMW.

كلمة سر طيران: EHIBXQS.

تسليح من تريد بمسدس: SJMAHPE.

تسليح من تريد بصواريخ: ZSOXFSQ.

زيادة قوة الأسلحة: NCSGDAG.

ذخيرة غير محدودة: WANRLTW.

تسليح جميع المواطنين: FOOOXFT.

تفجير كل السيارات: CPKTNWT.

التصويب على السيارات: OUIQDMW.

شفرات جاتا للتحكم في اللاعب

تمكن شفرات جاتا اللاعب من التحكم في اللعبة كما تمده ببعض المميزات التي تمنكه من الفوز، وتسهل عليه التنقل داخل اللعبة، ومن أبرز هذه الشفرات ما يلي:

كود تغيير المزاج: IOJUFZN.

كود القفزة الخارقة: LFGMHAL.

الرقص E+Y.

التوقف عن الرقص E+N.

الجلوس على الأرض Q+Y.

القيام من على الأرض Q+N.

القتال باليد E+H.

التوقف عن القتال E+G.

كود القفزة الخارقة بطريقة أخرى: JUMPJET.

اللكمة الخارقة: IAVENJQ.

إبطاء الوقت: LIYOAAY.

كود تسريع الوقت: PPGWJHT.

النينجا: AFPHULTL.

انتحار: SZCMAWO.

الاستلقاء على الأرض Q+H.

النهوض من على الأرض Q+G.

طريقة تنزيل لعبة جاتا

بعد التعرف على شفرات جاتا وجدنا الكثير يبحثون عن طريقة تنزيل هذه اللعبة على الهاتف المحمول للإستمتاع بالمغامرات الممتعة التي يقوم بها اللاعب داخل اللعبة، وتكون طريقة التنزيل بالشكل التالي: