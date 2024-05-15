“استعلم حالاً”رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 جميع المحافظات الوجبة السابعة منصة مظلتي

تتزايد عمليات البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، التي أعلنت عنها الوزارة خلال الساعات الأخيرة ولاقت اهتمام وبحث الملايين من المواطنين كونها مصدر دخل للكثير منهم ، وأعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية والذي سوف نتعرف عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية….

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

تحرص الحكومة العراقية دائماً على تقديم العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر، خاصة الذين لا يملكون أي دخل شهري وغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع الغذائية، وأعلنت الوزارة عن أنها تلقت عدد كبير من الطلبات للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وأكد مصدر مسؤول أن الكشوفات التي تم الإعلان عنها هي تعد الدفعة الأولى للكشوفات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الكشوفات الأخرى في أقرب وقت وتحديداً عندما يتم فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وانطباق الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي….

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت الوزارة عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية ، وهي:

أن يكون المواطن من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثاتب.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

ألا يكون سن المتقدم أقل من 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

ألا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا يزيد عن 60 عام.

خطوات الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية