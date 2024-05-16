قدم بسرعه.. مسابقة التوظيف في قطاع التربية بالجزائر 2024 ومعرفة خطوات التسجيل والشروط المطلوبة

هذه المسابقة واحدة من الوسائل الرئيسية التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية لتعزيز كوادرها التعليمية وتلبية احتياجات المؤسسات التربوية في مختلف أنحاء البلاد من خلال توفير فرص العمل لخريجي الجامعات وحملة الشهادات، كما تسعى الحكومة إلى تحسين جودة التعليم وضمان توفير معلمين مؤهلين لتربية الأجيال القادمة حيث تتيح هذه المسابقة للشباب الجزائري فرصة للمساهمة في بناء مستقبل البلاد من خلال التعليم مع توفير شروط ميسرة وخطوات واضحة للتسجيل مما يعزز من شفافية العملية وسهولة الوصول إليها.

شروط المشاركة في مسابقة التوظيف

تم الإعلان عن وجود مجموعة من الشروط التى لابد من توافرها للتوظيف في قطاع التربية بالجزائر لعام 2024 فمن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن يحمل المتقدم شهادة تعليمية معترف بها مثل شهادة الليسانس أو ما يعادلها في التخصص المطلوب

يفضل أن يكون عمر المتقدم بين 22 و40 سنة وقد تختلف الشروط حسب التخصص.

بعض التخصصات قد تتطلب خبرة سابقة في مجال التعليم أو التدريب.

يجب أن يكون المتقدم غير مدان بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.

يجب أن يكون المتقدم لائقا بدنيا لممارسة مهنة التعليم.

خطوات التسجيل في مسابقة التوظيف