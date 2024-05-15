هتاخد فلوس وانت في بيتك.. خطوات التقديم على منحة 300 دينار في تونس… خطوات بسيطة وتاخد المنحة

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس برنامج دعم مالي مخصص للعائلات ذات الاحتياجات الخاصة، حيث يتم منح مبلغ قدره 300 دينار تونسي لفئات معينة من الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، هذا الدعم يعد جزء من الجهود الحكومية لمساندة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، تتم عملية تقديم الطلبات للحصول على هذه المساعدة عبر الإنترنت، مما يضمن سهولة الوصول والخدمة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، شريطة أن تتوافر في المتقدمين الشروط المطلوبة للاستفادة، تابع هذا المقال للتعرف على التفاصيل الكاملة حول شروط الاستحقاق والمستندات اللازمة لتقديم الطلب.

شروط الحصول على المنحة

يتوجب على الفرد البالغ من العمر 18 عامًا على الأقل الاستحقاق للحصول على منحة العائلات المعوزة.

تعتبر بعض الفئات مؤهلة للحصول على هذه المنحة قبل بلوغ سن الرشد، طبقا لتحديدات وزارية.

يتوجب على الأسرة عدم تجاوز الثلثين من الحد الأدنى للأجر الضامن للمعيشة لتحقيق شروط الاستحقاق.

يتطلب الأمر توثيق عدم قيام الأسرة بأي مدفوعات تزيد عن 30 مرة الحد الأدنى للأجر خلال السنوات الثلاث السابقة.

كما يجب أن يكون لدى الأسرة مسكن واحد فقط، دون امتلاك لأي أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

الأوراق المطلوبة للحصول على المنحة