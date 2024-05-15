أهم إضافات التحديث الجديد لـ ببجي موبايل 3.2 PUBG Mobile Update وموعد نزول الإصدار الأخير على جميع الهواتف

يرغب جميع اللاعبين في تحديث لعبة ببجي، وذلك حتى يتمكن كل منهم من معرفة إضافات التحديث الجديد في ببجي موبايل، حيث أوضحت الشركة المطورة عن توفر الكثير من الإضافات التي ستبهر جميع المستخدمين، وتوقع البعض أن تلك الإضافات التي توفرت في اللعبة ستكون خاصة بأماكن لعب جديدة مع إضافة بعض الأجهزة التي تساعد في تحسين جودة اللعب.

موعد نزول تحديث ببجي 3.2 وأهم الإضافات

سيتم معرفة إضافات التحديث الجديد في ببجي موبايل من خلال تحميل التحديث الجديد، والذي سيتم طرحه خلال شهر مايو الحالي، حيث سيتم طرح التحديث بعنوان المتحولون، ويعمل هذا التحديث على تعزيز تجربة اللعب من خلال توفر بعض الإضافات التي تتمثل في التالي:

أبرز المميزات المضافة هي إعادة الإحياء للاعبين بعد وفاتهم.

يتمتع التحديث الجديد للعبة بميزة استدعاء الأصدقاء داخل اللعبة.

تم توفير حقيبة طيران تساعد اللاعب في التنقل بين مختلف المواقع بكل سهولة.

تم إضافة المسدس المغناطيسي في هذا التحديث وذلك لتيسير عملية جذب الآليات والأشخاص.

بعض الإرشادات قبل تحميل لعبة ببجي

قبل أن يقوم اللاعب بتحميل لعبة ببجي عليه باتباع بعض النصائح والإرشادات وهي عبارة عن الآتي: