لمحبي الدراما التركية .. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات والعرب سات

حققت قناة الفجر الجزائرية 2024 نسبة مشاهدة عالية جدًا، خاصة من قبل عشاق المسلسلات التركية، ويعود هذا النجاح إلى عرضها لأفضل المسلسلات بملايين المشاهدين، بما في ذلك مسلسل المؤسس عثمان الذي حقق شعبية كبيرة في الوطن العربي وحول العالم، ويتناول المسلسل قصة نشأة الدولة العثمانية، حيث يعتبر المسلسل محط جذب للمشاهدين الذين يبحثون عن قنوات مجانية لمتابعته بشكل مجاني، مما جعل قناة الفجر الجزائرية تحظى بشهرة واسعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تُعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي يمكن الحصول على ترددها مجانًا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأخبار التي تستهوي فئات واسعة من المشاهدين، وتُعرض مسلسل “المؤسس عثمان” الذي يحظى بشعبية واسعة لدى محبى متابعة الدراما التركية، وفيما يلي تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 12034.

الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات:

القمر الصناعي، العرب سات.

التردد، 12130.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، عمودي.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

كيفية استقبال قناة الفجر الجزائرية

إليكم الخطوات التي يجب اتباعها لاستقبال قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر:

انقر على الخيار الموجود في قائمة التحكم عن بعد.

انتقل إلى الإعدادات.

اختر “التثبيت اليدوي” من الخيارات التي ستظهر أمامك.

قم بتحديد القمر الصناعي النايل سات.

يتطلب العمل إدخال جميع المعلومات المهمة مثل التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

انقر على بحث.

على الفور سوف يتم تنزيل القناة.

مميزات قناة الفجر الجزائرية