واتس آب الذهبي الإصدار الأخير ضد الحظر .. مزايا وعيوب جديدة في واتساب جولد WhatsApp Gold

يعد واتس آب الذهبي من التطبيقات البديلة البارزة للنسخة الرسمية من واتس آب، حيث يوفر مجموعة من الميزات التي تجعل تجربة الاستخدام أكثر تخصيصًا وراحة للمستخدمين ولكن عزيزي المستخدم يجب عليك توخي الحذر أثناء استخدام أو تحميل وتساب الذهبي مما يمتكله من فيروسات ضارة قد تضر جهازك.

مميزات واتساب الذهبي

تغيير أيقونة التطبيق فهو يتيح واتس آب الذهبي للمستخدمين القدرة على تغيير أيقونة التطبيق بما يتناسب مع ذوقهم الشخصي.

تغيير واجهة التطبيق كما يمكنك تخصيص واجهة التطبيق وتغيير التصميم ليناسب تفضيلاتك.

إخفاء الظهور حيث يمكنك استخدام التطبيق دون أن يعرف الآخرون أنك متصل.

تنزيل الحالات كما يوفر التطبيق إمكانية تنزيل الحالات (الستوري) التي يرفعها أصدقاؤك.

مشاهدة الرسائل المحذوفة حيث يمكنك رؤية الرسائل حتى بعد أن يقوم المرسل بحذفها.

مشاهدة الحالات المحذوفة كما تستطيع أيضًا رؤية الحالات بعد أن يتم حذفها من قبل المستخدمين الآخرين.

رفع فيديو أطول في الحالات كما يمكنك رفع فيديوهات بمدة أطول من تلك التي تسمح بها النسخة الرسمية.

مشاركة الثيمات كما يمكن للمستخدمين مشاركة ثيم واجهة التطبيق مع الآخرين.

جدولة الرسائل كما يتيح لك التطبيق جدولة الرسائل ليتم إرسالها في وقت لاحق.

الرد على المكالمات كما تستطيع الرد على المكالمات الواردة من داخل التطبيق.

حجب وصول الرسائل أثناء استخدام الإنترنت يمكنك منع وصول الرسائل أثناء استخدام الإنترنت لتجنب الإزعاج.

عيوب واتس آب الذهبي

على الرغم من الميزات العديدة التي يقدمها واتس آب الذهبي، إلا أنه يعاني من بعض العيوب التي يجب مراعاتها: