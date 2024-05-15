يا فرج الله الحنفيه فتحت خلاص.. شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024.. خبر بمليون جنيه

في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم أصبح موضوع التقاعد المبكر محط اهتمام الكثيرين حيث يتيح التقاعد المبكر للأفراد فرصة التقاعد قبل الوصول إلى سن التقاعد الرسمي مما يمنحهم الوقت والحرية للاستمتاع بحياتهم بعيدا عن ضغوط العمل ومع ذلك فإن الحصول على المعاش المبكر يتطلب استيفاء شروط معينة تضعها الدول أو الأنظمة التقاعدية لضمان استمرارية الدعم المالي للمستفيدين لذلك سوف نوضح لكم شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين لعام 2024 تابعونا لمعرفة التفاصيل.

شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024

وضع قانون المعاشات والتأمينات بعض الشروط التي يلزم تحقيقها لكي يحصل المواطن على المعاش المبكر هذه الشروط تتضمن:

يجب أن تكون فترة الاشتراك التأميني للمواطن تتجاوز 20 سنة.

ابتداء من شهر يناير لعام 2025 حيث يجب أن تزداد فترة الاشتراك التأميني لتصبح 25 سنة.

يجب ألا تقل فترة الاشتراك المتصل عن 3 شهور متصلة.

يجب ألا تقل فترة الاشتراك المتقطع عن 6 شهور متقطعة.

يلزم تسوية كل حقوق التأمين بإضافة 5 سنوات إلى الفترة التأمينية.

الشخص المتقاعد بشكل مبكر يمنع من أن يتم تعيينه في مؤسسة حكومية أخرى.

يجب أن تكون الفترة التأمينية مؤهلة للحصول على معاش لا يقل عن 50% من تسوية الدخل الأخيرة.

طريقة التقديم على المعاش المبكر

يجب أن تتبع هذه الخطوات لكي تقدم طلب للحصول على المعاش المبكر كما في الآتي: