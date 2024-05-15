فرحة كبيرة من الحكومة للمواطنين.. زيادة جديدة على التموين لكل فرد في البطاقة بشرط وحيد.. هتاخد سكر وزيت بزيادة

‏تم الإعلان عن وجود زيادة جديدة على بطاقات تموين بعض الأشخاص المستفيدين من دعم التموين المقدم من جمهورية مصر العربية، حيث يتم من خلاله الحصول على مجموعة من السلع الأساسية بأسعار بسيطة مقارنةً بالأسعار الموجودة في الأسواق ولقد شملت وزارة التموين مجموعة من الأسر والأشخاص حتى يتمكنوا من الحصول على زيادة في السلع التموينية ولكن بشرط وحيد فقط وفي حال تطبيقه و التأكد منه ، سوف يتم إضافة الزيادة بشكل فوري على بطاقة التموين الخاصة بالأسرة وسوف نتعرف على كافة التفاصيل في المقال.

‏زيادة جديدة على التموين لكل فرد بشرط وحيد فما هو الشرط؟

‏أعلنت وزارة التموين عن وجود زيادة لفئات معينة في الدولة وهم جميع النساء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الملتزمين بحضور جلسات التوعية الخاصة بالاهتمام بالأم والطفل ومتابعة حالة الطفل الصحية باستخدام الكراسة التي يتم الحصول عليها عند الولادة سوف يتم إضافة زيادة على السلع التموينية الخاصة بهذه الأسرة بشكل كامل بمجرد أن يتم الانتظام في حضور جلسات التوعية.

حصة الفرد في التموين لشهر مايو 2024

وفقًا لآخر تحديث من وزارة التموين والتجارة الداخلية، هذه هي حصة الفرد من السلع التموينية الأساسية لشهر مايو 2024: