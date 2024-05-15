فرحة كبيرة من الحكومة للمواطنين.. زيادة جديدة على التموين لكل فرد في البطاقة بشرط وحيد.. هتاخد سكر وزيت بزيادة
زيادة جديدة على التموين
تم الإعلان عن وجود زيادة جديدة على بطاقات تموين بعض الأشخاص المستفيدين من دعم التموين المقدم من جمهورية مصر العربية، حيث يتم من خلاله الحصول على مجموعة من السلع الأساسية بأسعار بسيطة مقارنةً بالأسعار الموجودة في الأسواق ولقد شملت وزارة التموين مجموعة من الأسر والأشخاص حتى يتمكنوا من الحصول على زيادة في السلع التموينية ولكن بشرط وحيد فقط وفي حال تطبيقه و التأكد منه ، سوف يتم إضافة الزيادة بشكل فوري على بطاقة التموين الخاصة بالأسرة وسوف نتعرف على كافة التفاصيل في المقال.
زيادة جديدة على التموين لكل فرد بشرط وحيد فما هو الشرط؟
أعلنت وزارة التموين عن وجود زيادة لفئات معينة في الدولة وهم جميع النساء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الملتزمين بحضور جلسات التوعية الخاصة بالاهتمام بالأم والطفل ومتابعة حالة الطفل الصحية باستخدام الكراسة التي يتم الحصول عليها عند الولادة سوف يتم إضافة زيادة على السلع التموينية الخاصة بهذه الأسرة بشكل كامل بمجرد أن يتم الانتظام في حضور جلسات التوعية.
حصة الفرد في التموين لشهر مايو 2024
وفقًا لآخر تحديث من وزارة التموين والتجارة الداخلية، هذه هي حصة الفرد من السلع التموينية الأساسية لشهر مايو 2024:
- زجاجة واحدة (800 مل) لكل فرد، بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.
- يتم إعطاء السكر كيلو واحد فقط للفرد في الأسرة واقصى حد للحصول على السكر هو ستة كيلو.
- كيلوغرام أرز واحد للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.
- عبوة مكرونة واحدة (800 جرام) للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و 2 عبوة للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.
- بالإضافة إلى دعم السلع الأساسية، يتم صرف مبالغ نقدية دعم سلعي لكل فرد على البطاقة، بواقع 50 جنيهًا لكل فرد حتى 4 أفراد، و 25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.