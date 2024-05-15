اعترض عشان تحصل على الدعم..خطوات تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور في السعودية… الدعم منزلش ليه؟!

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور، الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أمر هام في تقديم الدعم المالي للمواطنين المحتاجين، وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى ضمان حياة كريمة للأفراد والأسر ذات الدخل المحدود، ولتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات البرنامج، قدمت الوزارة شرح مميز للخطوات الإلكترونية التي يمكن للمستفيدين اتباعها لتقديم اعتراضاتهم على قرارات الضمان المطور.

شروط الحصول على الدعم

في المملكة العربية السعودية، يتطلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي توافر بعض الشروط والمعايير، إليك الشروط الأساسية:

الجنسية والإقامة، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الدخل والأصول، يجب أن يكون دخل الأسرة أو الفرد المتقدم أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش. الحالة الاجتماعية والعمر. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما. التسجيل في منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. لتعاون مع برامج التوظيف والتأهيل، في حال كان المتقدم قادراً على العمل. الحالة الأسرية، تشمل المستفيدين أيضا من الأسر.

طريقة تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي

للوصول إلى خدمات الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية، اتبع الخطوات التالية: