متجيش تعيط في الاخر وتقول مكنتش اعرف.. تعديلات جديدة في قانون الايجار القديم والحالات التي يتم فيها طرد المستأجر

في السنوات الأخيرة شهدت قوانين الإيجار القديمة تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين حيث تمثل هذه التعديلات استجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب تحديث الأطر القانونية لضمان حماية المصالح المشتركة كما تأتي هذه التعديلات في سياق محاولات تحسين البيئة السكنية والتجارية من خلال تنظيم العلاقة بين الطرفين وتوضيح حقوق وواجبات كل منهما.

حالات طرد المستأجر

في الفترة الأخيرة تم إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم في العديد من الدول بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وقد تتضمن هذه التعديلات حالات محددة يمكن فيها طرد المستأجر. وفيما يلي أبرز هذه الحالات:

يمكن طرد المستأجر إذا لم يسدد الإيجار في الوقت المحدد أو تأخر بشكل مستمر في السداد بعد إعطائه إنذارات قانونية.

إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض غير التي تم الاتفاق عليها في عقد الإيجار، مثل تحويل العقار السكني إلى تجاري دون موافقة المالك.

إذا قام المستأجر بإجراء تغييرات كبيرة أو هدم أجزاء من العقار بدون إذن خطي من المالك مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالعقار.

إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو تنازل عن الإيجار لشخص آخر دون موافقة خطية من المالك.

يمكن طرد المستأجر إذا استخدم العقار لأغراض غير قانونية، مثل إدارة أنشطة محظورة.

إذا قام المستأجر بإلحاق أضرار جسيمة بالعقار أو بمرافقة عن قصد أو إهمال.

في حالة انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المالك في تجديده بشرط إشعار المستأجر مسبقًا وفقًا للقانون.

في بعض الحالات إذا ثبت أن المستأجر يملك عقارا آخر مناسبا للسكن في نفس المدينة.

قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم نصوصا توضح حقوق بعض الفئات في امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي حيث تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق الأفراد الذين كانوا يعتمدون على الوحدة المؤجرة كمكان إقامة رئيسي إليكم أبرز هذه الحقوق: