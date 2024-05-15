يكتسح الأسواق العالمية سعر و مواصفات Oppo Reno 12 Pro عيوب و مميزات اوبو رينو 12 برو

الفئة التفاصيل

الإطلاق أعلن 2024, يناير 12

متوفر. تم الإصدار 2024, يناير 18

الجسم الأبعاد: 162.4 × 74.1 × 7.6 مم أو 7.7 مم

الوزن: 181 جرام (6.38 أوقية)

شريحة: شريحتان (Nano-SIM، وضع استعداد مزدوج)

الشاشة النوع: AMOLED، 1 مليار لون، 120Hz، HDR10+، 800 nits (HBM)، 950 nits (الذروة)

الحجم: 6.7 بوصة، 108.0 سم² (~89.8% نسبة الشاشة إلى الجسم)

الدقة: 1080 × 2412 بكسل، نسبة 20:9 (~394 كثافة بكسلات في البوصة)

الحماية: زجاج Asahi Glass AGC

النظام نظام التشغيل: Android 14, ColorOS 14

الشريحة: Mediatek Dimensity 8200 (4 نانومتر)

المعالج: ثماني النواة (1 × 3.1 جيجاهرتز Cortex-A78 و3 × 3.0 جيجاهرتز Cortex-A78 و4 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55)

معالج الرسوميات: Mali-G610 MC6

الذاكرة فتحة بطاقة الذاكرة: لا

الداخلية: 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM

UFS 3.1

الكاميرا الرئيسية ثلاثية: 50 ميجابكسل، f/1.8، 24mm (عريضة)، 1/1.56″، 1.0µm، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS

32 ميجابكسل، f/2.0، 47mm (تليفوتو)، 1/2.74″، 0.8µm، PDAF، زوم بصري 2x

8 ميجابكسل، f/2.2، 16mm، 112˚ (فائقة العرض)، 1/4.0″، 1.12µm

الميزات: فلاش LED، HDR، بانوراما

الفيديو: 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/480fps، جيروسكوب-EIS، HDR

كاميرا السيلفي واحدة: 32 ميجابكسل، f/2.4، 22mm (عريضة)، 1/2.74″، 0.8µm، AF

الميزات: بانوراما، HDR

الفيديو: 4K@30fps، 1080p@30fps، جيروسكوب-EIS

الصوت مكبر صوت: نعم

مدخل 3.5 مم: لا

الاتصالات WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct

Bluetooth: 5.3، A2DP، LE، aptX HD، LHDC

الملاحة: GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS

NFC: نعم

منفذ الأشعة تحت الحمراء: نعم

الراديو: لا

USB: USB Type-C 2.0، OTG

الميزات أجهزة الاستشعار: بصمة (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس تسارع، جيروسكوب، القرب، بوصلة

البطارية النوع: Li-Po 4600 mAh، غير قابلة للإزالة

الشحن: 80W سلكي، PD، QC3، 45% في 10 دقائق (معلن)

الشحن العكسي السلكي