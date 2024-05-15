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يكتسح الأسواق العالمية سعر و مواصفات Oppo Reno 12 Pro عيوب و مميزات اوبو رينو 12 برو
اسعار Oppo Reno 12 Pro
سعر و مواصفات Oppo Reno 12 Pro عيوب و مميزات اوبو رينو 12 برو وفي هذا المقال، سنستعرض المواصفات الفنية الكاملة لهاتف Oppo Reno11 Pro، الذي تم الإعلان مؤخرَا، كما يتميز هذا الهاتف بتقنيات متطورة وتصميم أنيق، مما يجعله من أفضل الخيارات لعشاق التكنولوجيا والهواتف الذكية دعونا نستعرض التفاصيل الكاملة لهذا الهاتف الرائع
مواصفات Oppo Reno12 Pro
|الفئة
|التفاصيل
|الإطلاق
|أعلن 2024, يناير 12
متوفر. تم الإصدار 2024, يناير 18
|الجسم
|الأبعاد: 162.4 × 74.1 × 7.6 مم أو 7.7 مم
الوزن: 181 جرام (6.38 أوقية)
شريحة: شريحتان (Nano-SIM، وضع استعداد مزدوج)
|الشاشة
|النوع: AMOLED، 1 مليار لون، 120Hz، HDR10+، 800 nits (HBM)، 950 nits (الذروة)
الحجم: 6.7 بوصة، 108.0 سم² (~89.8% نسبة الشاشة إلى الجسم)
الدقة: 1080 × 2412 بكسل، نسبة 20:9 (~394 كثافة بكسلات في البوصة)
الحماية: زجاج Asahi Glass AGC
|النظام
|نظام التشغيل: Android 14, ColorOS 14
الشريحة: Mediatek Dimensity 8200 (4 نانومتر)
المعالج: ثماني النواة (1 × 3.1 جيجاهرتز Cortex-A78 و3 × 3.0 جيجاهرتز Cortex-A78 و4 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55)
معالج الرسوميات: Mali-G610 MC6
|الذاكرة
|فتحة بطاقة الذاكرة: لا
الداخلية: 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
UFS 3.1
|الكاميرا الرئيسية
|ثلاثية: 50 ميجابكسل، f/1.8، 24mm (عريضة)، 1/1.56″، 1.0µm، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS
32 ميجابكسل، f/2.0، 47mm (تليفوتو)، 1/2.74″، 0.8µm، PDAF، زوم بصري 2x
8 ميجابكسل، f/2.2، 16mm، 112˚ (فائقة العرض)، 1/4.0″، 1.12µm
الميزات: فلاش LED، HDR، بانوراما
الفيديو: 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/480fps، جيروسكوب-EIS، HDR
|كاميرا السيلفي
|واحدة: 32 ميجابكسل، f/2.4، 22mm (عريضة)، 1/2.74″، 0.8µm، AF
الميزات: بانوراما، HDR
الفيديو: 4K@30fps، 1080p@30fps، جيروسكوب-EIS
|الصوت
|مكبر صوت: نعم
مدخل 3.5 مم: لا
|الاتصالات
|WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct
Bluetooth: 5.3، A2DP، LE، aptX HD، LHDC
الملاحة: GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
NFC: نعم
منفذ الأشعة تحت الحمراء: نعم
الراديو: لا
USB: USB Type-C 2.0، OTG
|الميزات
|أجهزة الاستشعار: بصمة (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس تسارع، جيروسكوب، القرب، بوصلة
|البطارية
|النوع: Li-Po 4600 mAh، غير قابلة للإزالة
الشحن: 80W سلكي، PD، QC3، 45% في 10 دقائق (معلن)
الشحن العكسي السلكي
|متفرقات
|الألوان: Pearl White، Rock Grey
النماذج: CPH2607
SAR: 1.18 واط/كجم (الرأس) 0.87 واط/كجم (الجسم)