الدينار شاغل بال الكل.. سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصري… بكام يكويتي النهارده

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري انخفاض بارز في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، بناءً على أحدث البيانات الصادرة عن شاشات عرض أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتثار العديد من التساؤلات بين الأفراد حول التغيرات اليومية في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل سعر الدينار في معظم ومختلف البنوك داخل الجمهوريه مصر العربيه فقط تابعونا.

سعر الدينار الكويتي في مختلف البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر تحرك ملحوظ حيث وصل إلى 153.86 جنيه للشراء و154.12 جنيه للبيع. وفي بنك QNB الأهلي، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 146.95 جنيه، بينما سعر البيع وصل إلى 153.96 جنيه. وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، كان متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 153.59 جنيه للشراء و154.08 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، تم تسجيل سعر شراء الدينار الكويتي عند 153.1 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 154.12 جنيه. هذه التحركات في أسعار صرف الدينار الكويتي تعكس ديناميكية السوق وتأثرها بالتغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم، مما يجعل متابعة أسعار العملات أمر حيوي للمستثمرين والمتداولين.

سعر الدينار في بعض البنوك الأخري

سجل سعر الدينار الكويتي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 151.11 جنيه مصري عند الشراء و155.8 جنيه مصري عند البيع، أما في المصرف المتحد، فسجل الدينار الكويتي قيمة 143.42 جنيه مصري للشراء و153.95 جنيه مصري للبيع.