تحديث لعبة ببجي PUBG الإصدار الجديد 3.2 “مدن جديدة ومتعة شيقة في اللعب” .. مستني أيه حدث بسرعة

خطوات تحديث لعبة ببجي PUBG أخر إصدار، بالكثير من المزايا العديدة التي تم الإعلان عنها، ومن ضمن هذه المزايا هي فتح مدن جديدة مما تزيد من حماس ومتعة اللاعب أثناء اللعب، لذلك لا عليك سوف نوضح لكم كافة خطوات التحديث، من أجل الحصول على أحدث إصدار للعبة وهو 3.2، يمكنك متابعة المقال ومعرفة كافة التفاصيل بشكل واضح عن طريق النقاط التالية.

تحديث لعبة ببجي PUBG

خطوات تحديث لعبة ببجي PUBG الأكثر شهرة على الإطلاق، يمكنك بكل سهولة التمتع باللعب والإصدار الجديد 3.2 التي يحمل الكثير من المزايا العالية، والتي سوف تزيد من رغبتك في اللعب بشكل أكثر، يمكنك متابعة الآتي لتحديث اللعبة والتمتع بها وتكون من أفضل اللاعبين بها:

يجب عليك الدخول على المتجر الرسمي الخاص بتحميل اللعبة “جوجل بلاي”.

قم بالبحث عن لعبة PUBG MOBILE.

يمكنك أن تجدها على الفور بعد النقر على أيقونة البحث.

قم بالدخول على اللعبة والنقر على Update في حالة إذا كانت اللعبة متاحة على هاتفك، في حالة إذا لن توج اللعبة على الهاتف، فقد يمكنك النقر على أيقونة Install أو التحميل.

بعد إتمام التحميل على هاتفك يمكنك البدء في اللعب والتمتع بها جيدًا.

مزايا لعبة PUBG MOBLE

بعد الإعلان عن أخر إصدار جديد للعبة ببجي العملاقة، فقد يمكنك التعرف على المزايا التي تمت إضافتها بشكل حديث وتتمثل هذه المزايا الشيقة في الآتي: