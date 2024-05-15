عيدية العيد وصلت جهز محفظتك.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى 2024

مرتبات شهر يونيو، مع نهاية العام المالي الحالي 2023 2024 وقدوم عيد الاضحى قررت وزارة المالية أن تقوم بتبكير موعد صرف رواتب الموظفين لتكون في التاسع من شهر يونيو عام 2024، وذلك حتى يحصل الموظفين على رواتبهم مع قدوم عيد الاضحى ليتمكنوا من قضاء احتياجاتهم قبل العيد، واليوم سنتعرف معا على موعد صرف رواتب شهر يونيو والموعد المحدد للصرف من ماكينات الصراف الآلي فتابعونا.

تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

أكدت وزارة المالية أنه بختام السنة المالية الحالية 2023/2024 قد قررت الوزارة أن يتم صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى، ليبدأ صرف الرواتب في التاسع من شهر يونيو لعام 2024 ويستمر حتى 13 من يونيو 2024

كما أكدت الوزارة أن رواتب الموظفين سوف تقوم متاحة عبر ماكينات ATM في المواعيد المحددة حتى يتمكن الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة من الحصول على رواتبهم بكل سهولة.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

قد أهاب وزير المالية بالمواطنين عدم التزاحم لصرف رواتب شهر يونيو وأن يتم صرفها بواحدة من الطرق التالية للتخفيف من التزاحم وهي:

ماكينات الـ«ATM».

البريد المصري.

البنوك المختلفة والمنتشرة بمدن ومحافظات مصر.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

في بيان رسمي يوم الأحد أعلن وزير المالية بأنه سيتم صرف رواتب شهر يونيو مبكرا وذلك في ختام السنة المالية الحالية وأيضًا بمناسبة قدوم عيد الاضحى، وقد أعلن ان بدء صرف رواتب شهر يونيو سيكون في يوم الأحد الموافق 9 من يونيو 2024 على ان تستمر الى يوم 10/11/12 وتنتهي في يوم 13 من يونيو 2024.

سلم الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2024

يتضمن راتب شهر يونيو حصول الموظفين على الزيادة الجديدة حيث يحصلون على الراتب وفقا للحد الادنى الجديد في الأجور والذي يتم تطبيقه بداية من شهر مايو 2024 على أن يأتي سلم الأجور على النحو التالي: