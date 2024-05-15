العلف يفاجئ الكل.. مفاجأة غير متوقعة في سعر شيكارة العلف اليوم الاربعاء فى الأسواق

يلعب العلف دور كبير في الزراعة وتربية الماشية حيث يعتبر العلف أحد العوامل الأساسية لتغذية الحيوانات وضمان صحتها وإنتاجية كما تتنوع أنواع العلف بحسب نوع الحيوان مرحلته العمرية والغذائية كما تعتمد جودة العلف على مكوناته الغذائية والمغذيات التي يحتوي عليها وهو ما يؤثر مباشرة على صحة وإنتاجية الحيوانات في هذا السياق تلعب شيكارة العلف دورا بارزا في تغذية الماشية وتوفير العناصر الغذائية اللازمة لها وهي تعتبر خيارا شائعا للمزارعين وأصحاب المزارع لتغذية ماشيتهم بسهولة وفاعلية لذلك من المهم معرفة أسعار الشكارة العلف ليتم تخطيط النفقات وضمان توفر العلف بشكل مستمر للحيوانات.

سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم الاربعاء

نوضح إليك آخر تحديث لأسعار شيكارة العلف 25 كيلو في الأسواق المحلية:

سعر شيكارة علف بادي 23%: 562.5 جنيه.

سعر شيكارة علف نامي 21%: 562.25 جنيه.

سعر شيكارة علف ناهي 19%: 557.5 جنيه.

سعر طن العلف اليوم الاربعاء

إليك سجل أسعار بعض من خامات الأعلاف والمكونات الأساسية في الأسواق المحلية:

سعر علف باديء تسمين سوبر 23%: 22,300 جنيه للطن.

سعر علف نامي تسمين سوبر 21%: 22,200 جنيه للطن.

سعر علف ناهي تسمين سوبر 19%: 22,100 جنيه للطن.

سعر الجلوتين المحلي: 43,000 جنيه للطن.

سعر الجلوتوفيد المحلي: 10,000 جنيه للطن.

سعر الدي دي جي: 18,500 جنيه للطن.

سعر العلف البادي اليوم الاربعاء

نوضح اليكم الان من خلال هذا المقال آخر تحديث لأسعار بعض أنواع الأعلاف في الأسواق المحلية:

سعر طن علف بادي نامي 21%: 22,000 جنيه.

سعر طن كسب العباد: 17,000 جنيه.

سعر طن كسب الصويا بروتين: 16,500 جنيه.

يلاحظ أنه قد تختلف الأسعار باختلاف الفترات والمناطق وينصح بمتابعة تحديثات الأسعار بانتظام لاتخاذ القرارات المالية الصحيحة.