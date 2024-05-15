LINK كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024.. رابط وطريقة الاستعلام
أسماء المشمولين بالرعاية في العراق
نوفر إليكم الآن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 بالإضافة إلى طريقة الاستعلام وكيفية الوصول إلى كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية والذي يحق لهم الدعم، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إصدار كشوفات أسماء المستفادين في الرعاية الاجتماعية لعام 2024، هؤلاء المستفيدون يحق لهم الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة لتحسين ظروفهم المعيشية، للاستعلام عن الأسماء المشمولة في هذه الكشوفات، يمكن اتباع الخطوات التالية.
خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق
- يجب على المتقدمين زيارة الموقع الرسمي المخصص “رابط منصة مظلتي“
- بعد الدخول إلى الموقع، يتم الانتقال إلى نافذة “الرعاية الاجتماعية”.
- يقوم المستعلم بإدخال اسمه وكافة البيانات المطلوبة وفق بطاقة الهوية الوطنية السارية.
- بعد إدخال البيانات الصحيحة، يتم تحميل كشوفات الأسماء المستفيدة.
- يمكن للمستعلم البحث عن اسمه في هذه الكشوفات للتأكد من شمول اسمه ضمن المستفيدين.
اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2024 وموعد الشمول الجديد وخطوات الاستعلام
شروط الحصول على وجبة الرعاية الاجتماعية بالعراق
وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عدة شروط لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الفعليين، تشمل هذه الشروط:
- الجنسية العراقية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العراقية ومقيمًا داخل العراق.
- عدم الحصول على دعم آخر: يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على أي شكل آخر من أشكال الدعم الحكومي.
- عدم وجود دخل ثابت: يشترط في المتقدم ألا يكون لديه دخل ثابت يمكنه الاعتماد عليه.
- عدم امتلاك أصول أو عقارات: يجب ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقارات أو أصول ذات قيمة مسجلة باسمه.
تسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الشروط إلى ضمان وصول المساعدات المالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أثر إيجابي ملموس على حياة الطبقات الفقيرة في المجتمع.