LINK كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024.. رابط وطريقة الاستعلام

نوفر إليكم الآن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 بالإضافة إلى طريقة الاستعلام وكيفية الوصول إلى كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية والذي يحق لهم الدعم، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إصدار كشوفات أسماء المستفادين في الرعاية الاجتماعية لعام 2024، هؤلاء المستفيدون يحق لهم الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة لتحسين ظروفهم المعيشية، للاستعلام عن الأسماء المشمولة في هذه الكشوفات، يمكن اتباع الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق