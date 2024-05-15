هتعمل فلوس بالكوم… اليونان تفتح أبوابها للمصريين للعمل بها… هتقبض راتب خيالي يمعلم

الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية يودون معرفه افضل البلاد والاماكن التي يمكن لهم العمل بها وكسب المال الكثير من خلال العمل بها لذلك رأينا في الساعات القليله الماضيه الاعلان عن فرص عمل كثيره جدا للشباب المصري في دوله اليونان عن طريق السفر والعمل بها من خلال بعض الاوراق والخطوات البسيطه والتي سوف نتعرف عليها في مقالنا اليوم فقط تابعونا.

الأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة

هناك بعض الاوراق البسيطه المطلوبه لكي تستطيع استخراج بطاقه التاشيرة للسفر والعمل في اليونان ومن اهم الاوراق التي يجب ان توفرها ما يلي:

يجب تقديم صورة شخصية لك حديثة 4×6. استمارة التقديم للحصول على تأشيرة الشنجن. جواز السفر اذا لم تتواجد استمارة التقديم. القيد العائلي.

الحصول على تأشيرة اليونان

خلال فصل الصيف المقبل، تعتزم اليونان البدء في استقبال العمالة المصرية للعمل في مجالات الزراعة بشكل مؤقت، وفقا لتصريح صادر عن وزارة الهجرة اليونانية، هذا الإجراء يأتي في إطار اتفاقية ثنائية بين الدولتين تهدف إلى معالجة النقص الحاد في اليد العاملة الزراعية، ومن الجدير بالذكر أن فترة العمل الموسمي سوف تمدد لتصبح عامين بدلاً من تسعة أشهر فقط، مما يتيح فرصا أطول للعمالة الموسمية، وبناء على ذلك، يرغب العديد من المواطنين في معرفة الخطوات اللازمة للحصول على تأشيرة العمل في اليونان، حيث أن هذه الفرصة توفر آفاقا جديدة لتحسين أوضاعهم المعيشية والمساهمة في سد احتياجات سوق العمل اليوناني.