“فرصة متتعوضش” عقود العمل في اليونان 2024 للعمالة المصرية في مجال الزراعة.. شوفها يمكن من نصيبك

بعد إعلان وزارة الهجرة التابعة لدولة اليونان عن توافر عقود العمل في اليونان 2024 وبعد إبرام اتفاق مع وزارة العمل المصرية على سفر 5000 عامل، قام العديد من الأشخاص بالبحث عن معلومات عن هذه العقود وذلك للحصول على فرصة العمل التي تعتبر بالنسبة لهم فرصة ذهبية، وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه العقود خاصة بمجال الزراعة وقد طرحت هذه العقود وفقا للاتفاقية التي قامت بها مصر مع اليونان للقضاء على نقص العمالة، وبسبب هذه الاتفاقية سوف يشهد الاقتصاد اليوناني ارتفاع بنسبة تتجاوز 3%، وسوف نوضح في السطور القادمة معلومات للحصول على هذه العقود بالتفصيل.

عقود العمل في اليونان 2024

تهدف الاتفاقية القائمة بين كل من دولة اليونان وجمهورية مصر العربية إلى تزويد القطاع الزراعي اليوناني بما يزيد عن 5 آلاف عامل مصري مدرب، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاملات التي تضم بعضاً من المجالات الأخرى منها المجال السياحي، وقد رحب العديد من أصحاب الأعمال في اليونان بهذه الفكرة، حيث انها سوف تجلب لهم العديد من الأرباح بالإضافة إلى ما سوف تحققه من نتائج رائعة في الاقتصاد اليوناني.

مميزات الحصول على عقد عمل في اليونان

يعتبر الحصول على عقود العمل في اليونان 2024 من أكثر ما يطمح له العديد من الأشخاص، ويجعلهم يجهزون جواز السفر مترقبين أي فرصة تسمح لهم بالذهاب إلى هناك، وذلك لأن العقد يوفر لهم مجموعة من المميزات: