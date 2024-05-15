عبر مظلتـــــــي spa.gov.iq/umbrella.. خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وأهم شروط الحصول عليها

سنقوم قريبًا بالإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من البرنامج الاجتماعي في العراق، حيث سيتم اختيار المستفيدين بناءً على المعايير والالتزامات المحددة من قبل الوزارة، سيتم نشر القوائم في جميع أنحاء العراق ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليها، ويمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل عبر موقع البديل.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن مجموعة من الخدمات التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين وتقديم الدعم لهم، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من البرنامج الاجتماعي، يمكن القيام بهذا عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي“.

النقر على الخانة المخصصة للخدمات المتاحة.

سيتم عرض العديد من الخدمات المختلفة، يتم اختيار “أسماء الرعاية”.

كتابة رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

إدخال اسم المواطن بالكامل.

كتابة رقم الهوية مع التأكد من صحته.

النقر على زر “استعلام” لعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن الاسم في القوائم المعنية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

للحصول على الدعم الاجتماعي في العراق، يتوجب على الأسر والأفراد الراغبين الالتزام ببعض الشروط والضوابط المحددة، وتشمل هذه الشروط: