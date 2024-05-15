~رسمياً~ نتيجة صفوف النقل 2024 الترم الثاني (رابعة – خامسة – سادسة ابتدائي) عبر موقع وزارة التربية والتعليم

إن أكثر ما يتم تداوله عبر محركات البحث على شبكة الانترنت هو البحث عن نتيجة صفوف النقل 2024 الترم الثاني، حيث إن أغلب صفوف النقل قد انهت امتحاناتها اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، وقد أعلنت بعض الإدارات التعليمية عن ظهور نتائج الامتحانات النهائية بالفعل، ويمكن للطالب أو ولي الأمر أن يقوم بالذهاب إلى المدرسة التابع لها وطلب الحصول على بيان الدرجات الخاصة به، وسوف نذكر في الفقرات التالية الخطوات المتبعة للحصول على النتيجة بشكل إلكتروني.

نتيجة صفوف النقل 2024 الترم الثاني

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد على أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة صفوف النقل 2024 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 عقب الانتهاء مباشرة من أداء الطلاب للامتحانات، وسوف يتم الاعلان عنها من قبل مديريات التربية والتعليم الموجودة بكل محافظة، أو من خلال البوابة الالكترونية للنتائج وخطوات الحصول عليها بسيطة وسهلة، ومن جانبه وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بسرعة إعلان نتائج امتحانات النقل فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات مباشرة.

الاستعلام نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2024

يمكن الحصول على نتيجة صفوف النقل 2024 الترم الثاني بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية: