موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 جدول الإمتحانات نزل

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات، موعد امتحانات الشهادة السودانية للعام الجاري 2024-2023، بعد عدة تأجيلات شهدتها في العام الماضي بمختلف المحافظات، إضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم السودانية، أقرت موعد الامتحانات والجدول الخاص بالمواد، لكي يتعرف عليه جميع الطلبة في الدولة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع الطلبة في دولة السودان.

موعد امتحانات الشهادة السودانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية، أن امتحانات الشهادة يوافق يوم السبت 11 من شهر يونيو 2024، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا، على أن تستمر هذه الامتحانات إلى يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يونيو 2024، بحيث يتجهز لها جميع الطلاب والطالبات في أنحاء البلاد، خاصة بعد عدة إضرابات شهدتها الامتحانات في العام الماضي، مما اضطرت الوزارة إلى الاستعداد التام لامتحانات هذا العام.

جدول امتحانات الشهادة السودانية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن جدول امتحانات الشهادة السودانية التي يوافق يوم الأحد 12 من شهر يونيو 2204 لمادة علوم الحاسب، في حين أن يوم الإثنين الموافق 13 يونيو 2024 توافق مادة الأحياء والعلوم الهندسية، بالإضافة إلى مادة الجغرافيا والبيئة توافق يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر يونيو 2024، حيث إن مادة الكيمياء والدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي الموافق يوم الجمعة 16 يونيو 2024، كما أن امتحانات اللغة العربية توافق 18 يونيو 2024، وامتحانات الفيزياء والتاريخ توافق يوم الإثنين 19 من شهر يونيو 2024.