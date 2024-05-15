“هنـــا” خطوات التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024 .. ألحق قبل انتهاء الوقت!

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن خطوات التقديم بمعهد معاوني الأمن 2024 حيث أعلنت وزارة الداخلية في الأيام الأخيرة الماضية عن شروط التقديم وطريقة التقديم لوظائف معهد معاوني الأمن وتصدرت الكثير من الأخبار عن معهد معاني الأمن مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وخلال السطور التالية نكشف عن جميع الشروط المطلوبة ومدة الدراسة وكيفية التقديم لمعهد معاوني الأمن.

خطوات التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن فتح باب التقديم لمعهد معاوني الأمن يوم السبت القادم الموافق 18 مايو 2024 وتستمر عملية التقديم لمدة أسبوع كامل وذلك حتى يوم الخميس الموافق 27 مايو 2024 ، وتعتبر هذه الدفعة هي الدفعة العاشرة منذ تأسيس معهد معاوني الأمن ويتم التقديم بمعهد معاوني الأمن إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية المصرية وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة الداخلية المصرية. ثم قم بالدخول عبر ايقونة “معهد معاوني الأمن”. ثم قم بالضغط على “تسجيل”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة. ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية المصرية التقديم لمعهد معاوني الأمن وهي كالتالي: